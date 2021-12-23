Від усіх варіантів коронавірусу: армія США розробила новий тип вакцини

Армія США заявила, що розробила вакцину проти коронавірусу. Військові медики кажуть, що вона може захищати проти всіх варіантів недуги, зокрема від Омікрону.

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Вакцина називається Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN). Початкові дослідження проводили на мавпах.

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Вони уже показали, що нова вакцина захищає тварин від вихідного штаму COVID-19, а також викликає високоактивні антитіла проти основних варіантів, що виникають під час пандемії.

Випробування на людях

Результати перших випробувань на людях очікують до кінця грудня 2021 року. Тоді й стане відомо, чи ефективність, яка спостерігається на мавпах, буде такою самою і для людей.

Перша фаза розпочалася у квітні 2021 року. Загалом залучили 72 людини.

Наша стратегія полягала у розробці технології вакцини проти панкоронавірусу, яка потенційно могла б забезпечити безпечний, ефективний та міцний захист від безлічі штамів та видів недуги,

– сказав доктор Кайвон Моджаррад, співавтор вакцини та директор відділення інфекційних захворювань у Дослідницькому інституті.

Що відомо про нову вакцину SpFN

Вакцина використовує білок у формі футбольного м'яча. Вона націлюється на кілька ділянок на шипових білках, взятих із різних варіантів COVID-19.

Кожна з 24 різних граней молекули може нести різні білки-шипи, взяті з унікальних варіантів коронавірусу, тим самим створюючи широку імунну відповідь проти цієї інфекції.

"Ця вакцина вирізняється серед інших вакцин проти COVID-19. Повторюване та впорядковане відображення білка-шипа коронавірусу на багатогранній наночастинці може стимулювати імунітет так, щоб забезпечити значно ширший захист", – додав Моджаррад.

Однак універсальній вакцині може знадобитися атакувати безліч різних ділянок коронавірусу, крім шипового білка, додали вчені.