Від важкого COVID-19 рятують цілу сім'ю у Дніпрі: ніхто не вакцинований

У Дніпрі реанімація забита пацієнтами. На коронавірус люди там хворіють сім'ями.

Медики рятують від важкого COVID-19 всю сім'ю

Зараз зокрема рятують всю сім'ю, яка важко захворіла на коронавірус. Людей намагаються врятувати вже кілька діб. Про це на брифінгу розповів директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, заслужений лікар Сергій Риженко.

До теми Страждають не лише легені: які ще наслідки перебігу COVID-19 в українців

Через залежність від кисню не можуть говорити

Дітей розділили від батьків, щоб вони не бачили їхніх страждань. Доктор розповів, що зараз в реанімації лікарні перебуває 3 сім'ї з важкою формою інфекції. Всі вони – невакциновані від коронавірусу.

Сергій Риженко – директор лікарні Дніпра "Лідія Степанівна, Михайло Васильович з Марганцю. Їм по 80. Зі школи все життя разом. Четверту добу перебувають в одній реанімації Мечникова в різних палатах. Лікарі намагаються зробити так, щоб вони не бачили страждання один одного. Їхні діти – в ковід-терапії. Залежність від кисню не дозволяє їм говорити".

Реанімація переповнена

Ситуація з госпіталізацією дуже складна, адже до лікарні привозять важких хворих з усієї області. Швидкі завозять у лікарню тих, кого вже дуже важко врятувати.

Наразі там перебуває 25 пацієнтів. Четверо з них – в критичному стані. У деяких перестають працювати не тільки легені, але і нирки. Їх треба переводити на діаліз.

Також Риженко повідомив, що у ковід-реанімації не вистачає апаратів ШВЛ. Адміністрація лікарні просить обласну раду надати їм 20 нових апаратів штучної вентиляції легень.

за добу 5 жовтня на коронавірус в Україні захворіли ще 12 662 українців. Зокрема, у Дніпропетровській області виявили 964 випадки.