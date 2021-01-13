Доктор медичних наук з американської дитячої лікарні Цинциннаті Джошуа Шафцін назвав препарати, від яких слід відмовитися при коронавірус.

Лікар порадив не приймати протидіарейні препарати з лоперамідом, пише goodhouse.

Також на тему: Щоб запобігти новим пандеміям: створили універсальну вакцину проти усіх видів коронавірусу

Які ліки небезпечні при COVID-19

Він пояснив, що такі медикаменти уповільнюють роботу кишківника, що, своєю чергою, заважає очищенню організму від бактерій та інфекцій. Лікар порекомендував під час порушення травлення продовжувати пити воду і не перешкоджати природному процесу.

Друга група небажаних ліків – інгалятори. Шафцін закликав не використовувати їх, якщо немає астми, оскільки такі препарати швидше зашкодять серцю, ніж допоможуть організму.

Лікар пояснив, що будь-які ліки, які містить фенілефрин, небезпечний при хворобах серця. Це діюча речовина входить до складу багатьох назальних спреїв.

"Все, що вони роблять, це викликають закупорку дрібних кровоносних судин в носі, що знижує кровотік", - пояснив Шаффцін. Він додав, що це особливо небезпечно для людей з підвищеним тиском.

Для людей з високим кров'яним тиском це дійсно може бути проблемою, такі препарати призводять до звуження судин і в інших місцях, не тільки в носі,

– розповів медик