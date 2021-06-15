Опитавши 992 людей вчені виявили, що багато з них із легкістю згадують раннє дитинство. Спогади 697 учасників потім перевірили за допомогою їхніх батьків.

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Дослідник виявив цікавий момент – найчастіше датування ранніх спогадів були помилковими. Тобто люди думали, що в момент певних подій вони були старшими, ніж є насправді. Щоб підкріпити свої висновки, психолог проаналізував відповідну літературу.

Загалом дослідник виявив, що ранні спогади закладаються ще з 2-річного віку.

Петерсону навіть вдалося з'ясувати, чому спогади зсуваються в часі. Він вважає, що це пов'язано з так званим ефектом телескопування: чим більше спогад віддалений, тим він здається ближчим, ніж є насправді.

Однак, якщо дитина або дорослий згадує подію, що сталася після 4-річного віку, цього не відбувається.

Психолог переконаний, що ці знання можуть допомогти знайти методи для "витягування" з пам'яті більше дитячих спогадів. А це може допомогти під час терапії деяких психологічних травм.

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