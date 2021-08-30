За добу 29 серпня від вірусної лихоманки померли 12 дітей. Всі пацієнти проходять тестування на коронавірус, і поки що жодний випадок загадкової хвороби не був пов'язаний з COVID-19.

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Більшість хворих страждають від високої температури, зневоднення і раптового зниження кількості тромбоцитів. У деяких пацієнтів також були симптоми лихоманки денге – усі вони померли під час лікування.

Де виявили спалах хвороби

Велику кількість випадків захворювання зареєстрували в районах Агра, Матхура, Майнпурі, Ця та Касгандж, причому найбільше постраждав район Фірозабад.

Відомі випадки вірусної лихоманки було зареєстровано і в східній частині Утар-Парадеш.

Важка ситуація в Фірозабадском медичному коледжі, де 72 дитини зі 135 нині змагаються за життя. Понад 50% з них мають симптоми лихоманки денге.

Оскільки сільські райони сильно постраждали, деяких з цих пацієнтів переводять в Агра й інші міста.

Окрім цього, немає даних про тих, хто вмирає в приватних лікарнях або ж вдома сільській місцевості.

Усі випадки смерті розслідують. У деяких пацієнтів були супутні захворювання.

Пацієнтів з вірусною лихоманкою приймають в COVID-палати. Діти, що виживають, зазвичай одужують за 2 тижні.

Ситуація може погіршитись

У Департаменті охорони здоров'я повідомили, що через високу вологість температура в регіоні Агра залишається вищою від норми, що робить умови для поширення трансмісивних захворювань ідеальними.

Окрім цього, причиною поширення хвороби серед населення можуть бути антисанітарні умови та погане дотримання правил гігієни.