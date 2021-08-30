Від загадкової лихоманки в Індії померло 68 людей, більшість з них – діти

30 серпня 2021 , 14:46
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Джерело:

Times of India

Сильна вірусна лихоманка охопила деякі райони західного штату Уттар-Прадеш. За минулий тиждень від загадкової хвороби померли 68 людей, 40 з яких – діти.

За добу 29 серпня від вірусної лихоманки померли 12 дітей. Всі пацієнти проходять тестування на коронавірус, і поки що жодний випадок загадкової хвороби не був пов'язаний з COVID-19.

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Більшість хворих страждають від високої температури, зневоднення і раптового зниження кількості тромбоцитів. У деяких пацієнтів також були симптоми лихоманки денге – усі вони померли під час лікування. 

Де виявили спалах хвороби

  • Велику кількість випадків захворювання зареєстрували в районах Агра, Матхура, Майнпурі, Ця та Касгандж, причому найбільше постраждав район Фірозабад.
  • Відомі випадки вірусної лихоманки було зареєстровано і в східній частині Утар-Парадеш.
  • Важка ситуація в Фірозабадском медичному коледжі, де 72 дитини зі 135 нині змагаються за життя. Понад 50% з них мають симптоми лихоманки денге.
  • Оскільки сільські райони сильно постраждали, деяких з цих пацієнтів переводять в Агра й інші міста.
  • Окрім цього, немає даних про тих, хто вмирає в приватних лікарнях або ж вдома сільській місцевості. 
  • Усі випадки смерті розслідують. У деяких пацієнтів були супутні захворювання.

Пацієнтів з вірусною лихоманкою приймають в COVID-палати. Діти, що виживають, зазвичай одужують за 2 тижні. 

Ситуація може погіршитись 

У Департаменті охорони здоров'я повідомили, що через високу вологість температура в регіоні Агра залишається вищою від норми, що робить умови для поширення трансмісивних захворювань ідеальними.

Окрім цього, причиною поширення хвороби серед населення можуть бути антисанітарні умови та погане дотримання правил гігієни.

Автор: Анастасія Кушпіт