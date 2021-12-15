Вже багато років вчені намагаються зрозуміти, чи може видалення "зомбі-клітин" уповільнити старіння. Нові дані про ефективність вакцинації для видалення клітин, які викликають старіння, презентувала команда дослідників із Японії.

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Процес старіння

На шляху до старіння наша імунна система не може з попередньою ефективністю видаляти дисфункціональні клітини (так звані зомбі-клітини). Нагромаджуючись, вони можуть провокувати запалення в організмі, тим самим призводять до:

розвитку раку;

хвороби Альцгеймера;

серцево-судинних захворювань;

інсульту;

діабету;

порушень зору.

Як можна уповільнити старіння

При розробці метод, вчені спочатку визначили білок у клітинах, що старіють. Потім вони створили націлену на нього пептидну вакцину.

Як вона працює? При введенні в організм, препарат провокує вироблення антитіл, які прикріплюються до "зомбі-клітин" і цим маркують їх для лейкоцитів на видалення.

Спочатку вакцину перевірили на моделях мишей з артеріальною ригідністю (жорсткістю). Лікування призвело до видалення багатьох зомбі-клітин і скорочення площі уражень тканин на тлі хвороби.

У здорових літніх мишей вакцинація продовжувала тривалість життя, покращуючи пов'язані зі старінням нормальні та патологічні фенотипи.

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Важливість дослідження

Результати доклінічних експериментів відкривають нові можливості в їх профілактиці та лікуванні багатьох вікових хвороб у людини. Ба більше, це важливий результат для уповільнення старіння.