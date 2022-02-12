Відчуття втоми протягом дня: 7 простих порад, як її подолати

Якщо ви постійно відчуваєте втому, п'єте по 5 горнят кави щодня, то, ймовірно, настав час змінити деякі свої звички, які і є причиною виснаження.

Передусім, відстежте, чи є ця втома такою, як зазвичай, чи є інші симптомами, чи може втома настільки сильна, що ви не можете нормально функціонувати. Якщо так, то почніть з візиту до лікаря, він призначить потрібні обстеження.

Увага Вагітність після 30: які існують ризики і як підготуватися до зачаття та пологів

Водночас втома може не бути ознакою захворювання, а всього лиш наслідок побутових причин, можливо ви недостатньо спите, нераціонально харчуєтесь,

Налагодьте режим сну

Сон так само важливий для здоров'я, як правильне харчування та фізичні вправи. Не нехтуйте сном на користь інших завдань. Мала кількість сну на добу є найбільш поширеною причиною виснаження.

Ще одна функція енергоощадження, що часто не береться до уваги, – це повтор будильника. Краще вставати відразу, коли продзвенить будильник.

Споживайте білкову їжу

Якщо на сніданок у вас зазвичай кекси, пончики, платівці або, ще гірше, його відсутність, то ви очевидно, що ви відчуєте втому вже через кілька годин.

Велика доза вуглеводів призводить до стрибка рівня цукру в крові, за яким слідує збій, а тому стежте, аби в раціоні було достатньо білка.

До теми Білкова дієта: в чому полягає, користь та шкода

Обмежте кофеїн та алкоголь

Кофеїн у вигляді кави, чаю, газованих напоїв, енергетичних напоїв або навіть шоколаду може вплинути на ваш сон, змушуючи вас не спати довше, скорочуючи відновлювальні фази сну і знижуючи вашу пильність наступного дня.

Крім того, оскільки період напіврозпаду кофеїну може змінюватись від двох годин до 12 годин, намагайтеся уникати вживання кофеїну протягом шести годин перед сном.

Намагайтеся більше рухатися

Вправи прискорюють обмін речовин, покращують настрій та допомагають краще спати вночі.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують займатися фізичними вправами не менше 150 хвилин на тиждень, що приблизно 30 хвилин на день 5 разів на тиждень.

Достатньо 20-хвилинної прогулянки вранці і швидкого 10-хвилинного тренування в другій половині дня.

Дослідження показало, що ходьба вгору і вниз сходами протягом 10 хвилин підвищує рівень енергії більше, ніж прийом 50 мг кофеїну.

Пийте більше води

Зневоднення може призвести до підвищеної сонливості, втоми та дратівливості.

Знайдіть час для розваг

Веселощі та сміх чудово заряджають енергією, тому постарайтеся урізноманітнити свою рутину.

Якщо вас турбують похмурі думки, варто проконсультуватися із психологом, щоб визначити джерело ваших негативних емоцій та розробити стратегії подолання.

Медитуйте

Не потрібно годинами лежати на килимку, аби відчути користь медитації. Навіть якщо ви витратите кілька хвилин на підрахунок своїх вдихів, сидячи в тиші, то зможете заспокоїти свій розум.

Топові продукти, які допоможуть позбутись втоми – відео