У Відні діє правило 2G, яке передбачає, що для відвідування закладів потрібен сертифікат вакцинації або довідка про одужання від COVID-19. Водночас негативний тест не підходить – правило впровадять у кількох сферах бізнесу.

Увага Європа в епіцентрі пандемії, показники наблизились до максимальних: тривожна заява ВООЗ

Кого стосуватимуться обмеження

Обмеження стосується всіх гастрономічних закладів: ресторанів, кафе та барів.

Також до списку включили сферу послуги, зокрема, салони краси, перукарні та масажні салони.

Невакцинованим заборонили відвідувати заходи, де буде понад 25 людей.

Як довго триватимуть обмеження невідомо

Фактично ці зміни правил поставили Відень на четвертий рівень національного п'яти етапного плану боротьби з COVID-19.

Мер Мікаель Людвіг сказав, що вони набудуть чинності "наприкінці наступного тижня". Водночас кінцевої дати не зауважив.

Довідка! Близько 64% ​​жителів Відня повністю вакциновано.

Наприкінці жовтня в Австрії вперше за 2021 рік виявили понад 5 тисяч випадків коронавірусу за добу. Загалом в Австрії офіційно повідомили про понад 856 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Летальними в країні є близько 290 тисячі випадків.

До слова, вчора у ВООЗ повідомили, що захворюваність на COVID-19 в європейських країнах знову наблизилася до рекордних показників. Таким чином Європа знову стала епіцентром пандемії коронавірусу.