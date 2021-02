У новому, першому у своєму роді, дослідженні вчені оцінили, як впливає на психологічний стан людей час, який вони проводять за відеоіграми

Автори нового дослідження відзначають, що протягом трьох десятиліть вчені перевіряли переважно негативні наслідки захоплення відеоіграми. Йдеться про, наприклад, агресію, залежність, зниженні когнітивних функцій. За цей час консенсус з приводу впливу ігор на психологічне здоров'я людей так і не було досягнуто.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені з Оксфордського Університету вперше зібрали об'єктивні дані про ігрову поведінку людей. Вони отримали анонімні дистанційно зібрані дані про дві гри: "Рослини проти зомбі: Битва за Нейборвіль" (Plants vs Zombies: Battle for Neighborville) і "Перехрестя Тварин: Нові Горизонти" (Animal Crossing: New Horizons) – від Electronic Arts і Nintendo.

Автори дослідження підкреслюють, що об'єктивна інформація про те, як довго люди грають, набагато точніше, ніж опитування. Раніше такі дані ніколи не використовувалися в дослідженнях.

Гравцям були розіслані запрошення взяти участь в дослідженні їх психологічного стану. На питання онлайн-анкети відповіли понад три тисячі осіб.

Користь відеоігор

Виявилося, що люди проводять за іграми не дуже багато часу. Вчені вказують, що не тривалість, а сам факт гри пов'язаний з поліпшенням психологічного стану. Аналіз даних показав, що на психологічний стан людей позитивно впливає соціальний зв'язок з іншими гравцями, відчуття власної компетентності в грі й просто отримання задоволення.

Наші дані свідчать про те, що відеоігри не обов'язково шкодять здоров'ю. На практиці це може бути вид активності, який вносить позитивний внесок в психічне здоров'я людей. Можливо, обмеження ігор може залишити цих гравців без цієї користі,

– сказали науковці.