Відеоігри можуть допомогти покращити психічне здоров'я: дослідження

В Ірландії науковці з'ясували, що відеоігри можуть допомогти у поліпшенні психічного здоров’я. Зокрема, найкращі результати вони показують при лікуванні депресії та тривожності.

Науковці з Ірландського дослідницького центру програмного забезпечення наукового фонду вважають, що відеоігри можуть допомогти у лікуванні деяких видів психічних розладів

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Команда дослідників Lero наголосила, що відеоігри можуть допомогти там, де традиційні методи лікування недоступні через місце розташування або як доповнення до традиційних терапевтичних методів лікування депресії або тривоги.

Керівник дослідження Марк Кемпбелл повідомив, що є докази, які підтверджують ефективність відеоігор в поліпшенні психічного здоров’я.

Варто розглядати комерційні відеоігри як потенційну альтернативу для поліпшення різних аспектів психічного здоров’я,

– сказав він.

Дослідники зазначили, що звичайні відеоігри можуть забезпечити недорогий і простий доступ для розв’язання проблем з психічним здоров’ям.

"Загальна доступність і поширеність комерційних відеоігор в сучасному суспільстві робить їх неоціненним засобом спілкувань людей з психічними розладами, незалежно від віку і статі, і з обмеженим доступом до психіатричної допомоги, що особливо актуально під час нинішньої пандемії COVID-19", – сказали вчені.

Також дослідники заявили, що відеоігри у віртуальній реальності підходять для лікування когнітивно-поведінкових методів лікування депресії та тривожних розладів.