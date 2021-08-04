У ньому вчені з Австралії, Великобританії, Канади, Швейцарії та інших країн будуть розробляти методи лікування ментальних розладів із застосуванням псилоцибіну, МДМА, ДМТ та інших речовин.

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Фінансування Psychae Institute

Центр не є комерційною організацією. Його початковий бюджет – 40 мільйонів доларів. Дослідження спонсорують біотехнологічні компанії. Очікується, що далі на рахунки центру будуть надходити пожертвування, приватні інвестиції та бюджетні гроші.

Psychae Institute відкрили в Австралії, тому що там не потрібно отримувати дозвіл на клінічні випробування. Досить просто повідомити відповідні органи. Такі дослідження центр має намір почати вже в наступному році.

Для чого створили новий центр

Збільшення обсягу наукових досліджень свідчать про те, що психоделічні речовини можуть стати новим важливим класом ліків проти психічних розладів і, можливо, інших захворювань. Зараз багато людей дізнаються про це і шукають доступ до псилоцибіну на чорному ринку або летять в Перу, щоб випити аяваску в неклінічних умовах,

– розповіли науковці.

Науковці вважають, що Psychae Institute значно збільшить кількість даних, які підтверджують безпеку психоделіків, щоб домогтися їхньої реєстрації в глобальних регулюючих органах як медикаментів.

Раніше вчені довели, що псилоцибін ефективний проти депресії та ОКР та ПТСР.