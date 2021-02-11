Відкрили 4 нових факти про коронавірус

Дослідники з Медичної школи Університету Міннесоти вивчили інфекції SARS-CoV-2 на окремих клітинних рівнях і зробили 4 основних відкриття про коронавірус.

У новому дослідженні вчені вивчили відмінності в тому, як окремі клітини по-різному реагують на коронавірус і на противірусне лікування.

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4 моменти, які дізнались вчені:

SARS-CoV-2 в першу чергу інфікує 2 типи клітин верхніх дихальних шляхів – клітини війок і келихоподібних клітин; Келихоподібні клітини є основним продуцентом прозапальних реакцій, які часто зустрічаються в важких випадках COVID-19; Ремдесивір ефективний в блокуванні реплікації вірусу у всіх типах клітин верхніх дихальних шляхів; SARS-CoV-2 дуже ефективно ухиляється від початкового виявлення вродженою імунною системою, але при виявленні реплікація вірусу ефективно притупляється антивірусними реакціями.

Наші результати показують, що війчасті епітеліальні клітини дихальних шляхів є переважним типом клітин, спочатку інфікованих SARS-CoV-2, і, що важливо, ремдесивір здатний знижувати реплікацію вірусу у всіх типах інфікованих клітин в цій культуральній системі,

– заявив старший автор дослідження Райан Ланглуа.

Різноманітна популяція клітин у дихальних шляхах людини називається "епітелієм дихальних шляхів". Це найперша лінія захисту від COVID-19. Вона створює основу для імунних реакцій, які або захищають від хвороби, або завдають пошкоджень.

Команда Ланглуа виявила, що SARS-CoV-2 здатний інфікувати більшість типів клітин дихальних шляхів людини й визначила ключовий ген, необхідний для проникнення вірусу.

Як і очікувалося, ми спостерігали велику кількість варіацій між різними клітинами у відповідь противірусного імунітету, що відкриває шлях для досліджень в майбутньому. Це зможе краще охарактеризувати, чому деякі люди відносно захищені від важкої COVID-19 хвороби,

– додав Ланглуа.