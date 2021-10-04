Вчені з Кембридзького університету (Велика Британія) показали, що так званий білок хвостової частини грає важливу роль для зміни спогадів у тварин, які отримували пропранолол. Білок хвостової частини діє подібно каркасу для рецепторів, які визначають силу зв'язків між нейронами.
До теми У людський мозок можна "завантажувати" несправжні спогади та видаляти їх
Якщо білок розщеплюється, спогади можна змінити, а якщо ні, то пропланолол не викликає амнезію. Цим і пояснюється неоднозначна дія ліків.
Дослідження було доволі жорстоким
- Експерименти проводили на щурах.
- Гризунів били струмом, після чого нагадували їм про це за допомогою певних асоціацій.
- Відразу після цього тваринам робили ін'єкції пропранололу.
Науковці сподіваються, що їхня робота не виявиться марною і висновки дослідження можна буде застосувати й на людях.
Зауважимо, що про можливість "стирати" травматичні спогади за допомогою пропранололу дізнались ще 2004 році. Відповідне дослідження опублікували вчені зі США. Але механізм процесу залишався незрозумілим – науковці з Кембридзького університету лише зараз зуміли заповнити цю прогалину. Результати роботи представили під час 34 конференції ECNP в Лісабоні.