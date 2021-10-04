Вчені з Кембридзького університету (Велика Британія) показали, що так званий білок хвостової частини грає важливу роль для зміни спогадів у тварин, які отримували пропранолол. Білок хвостової частини діє подібно каркасу для рецепторів, які визначають силу зв'язків між нейронами.

До теми У людський мозок можна "завантажувати" несправжні спогади та видаляти їх

Якщо білок розщеплюється, спогади можна змінити, а якщо ні, то пропланолол не викликає амнезію. Цим і пояснюється неоднозначна дія ліків.

Дослідження було доволі жорстоким

Експерименти проводили на щурах.

Гризунів били струмом, після чого нагадували їм про це за допомогою певних асоціацій.

Відразу після цього тваринам робили ін'єкції пропранололу.

Науковці сподіваються, що їхня робота не виявиться марною і висновки дослідження можна буде застосувати й на людях.

Вважається, що довготривалу пам'ять можна розділити на два типи: фактичну й інстинктивну. У першому випадку людина запам'ятовує конкретні факти, імена людей, місця тощо. А в другому – емоції, пов'язані з людьми й подіями. До цього ж типу пам'яті відносяться навички й вміння. Науковці вважають, що інстинктивна пам'ять піддається змінам.

Зауважимо, що про можливість "стирати" травматичні спогади за допомогою пропранололу дізнались ще 2004 році. Відповідне дослідження опублікували вчені зі США. Але механізм процесу залишався незрозумілим – науковці з Кембридзького університету лише зараз зуміли заповнити цю прогалину. Результати роботи представили під час 34 конференції ECNP в Лісабоні.