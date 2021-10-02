Так, дослідники знайшли у мишей і мавп ген retroCHMP3, який продемонстрував противірусні властивості проти ВІЛ і Ебола. Цей ген кодує відповідний білок і порушує здатність вірусів виходити з інфікованої клітини з метою подальшої колонізації здорових.

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Цей підхід може стати новою стратегією для розробки противірусних засобів проти багатьох захворювань.

Ми були дуже здивовані тим, як невелике уповільнення нашої клітинної біології зводить нанівець реплікацію вірусу,

– заявив співавтор дослідження Нельс Елде.

На відміну від мишей і мавп у людини є оригінальний ген CHMP3, який відіграє ключову роль в життєво важливих клітинних процесах. Зокрема він підтримує цілісність мембран, міжклітинну комунікацію і ділення клітин.

Результати дослідження

Завдяки CHMP3 вчені домоглися блокування вірусу імунодефіциту людини, але при цьому порушились важливі клітинні функції, що призвело до загибелі клітин.

Тоді команда вирішила знайти інший підхід. Вони домоглися того, щоб людські клітини почали експресувати retroCHMP3, а потім заразили їх ВІЛ. Це заблокувало вірус, запобігши подальше інфікування.

Терапія не спровокувала ніяких побічних ефектів у метаболічних сигналах і клітинних функціях.

Вчені продовжать досліджувати цю терапію для боротьби з іншими вірусами, які використовують подібний шлях інфікування.