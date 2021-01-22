У світі приблизно 400 мільйонів людей живуть з потенційними захворюваннями крові через дефіцит певних ферментів. Стенфордський вчені розкрили механізм важкої форми поширеного захворювання кровоносної системи.

Хвороба зі складною назвою дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази є досить поширеною патологією кровотворення, яка у одних пацієнтів протікає безсимптомно, а в інших призводить до анемії, жовтяниці, ниркової недостатності та інших проблем. У новому дослідженні команда стала більш детально вивчати структуру G6PD і її залежність від мутацій, пише Medical Express.

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Роль амінокислот

Відомо, що якщо функція G6PD порушена, то еритроцити руйнуються.

Спостереження показали, що мутації руйнують зв'язку в ланцюжку амінокислот, які допомагають стабілізувати G6PD. Цей механізм працює за принципом доміно і спотворює структуру ферменту.

Ми вже давно працювали над цією проблемою, але не розуміли, який саме препарат потрібно розробити,

– уклав автор дослідження Соїча Вакацукі.

Довідка: Зараз дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази лікують переливанням крові або трансплантацією кісткового мозку.

Перспективи відкриття

Інші групи вчених успішно працюють над створенням експериментальної терапії для легших форм хвороби (другого і третього типу), проте в найбільш важких випадках, як показали попередні експерименти, вона не працює.

Нове розуміння механізму розвитку важкої форми хвороби дозволить розробити ефективні препарати, впевнені автори.