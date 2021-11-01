Відкрили механізм, який може повністю змінити медицину

Вчені виявили ще одну причину зупинки клітинного циклу. Відкриття цього механізму дозволить значно простіше лікувати багато хвороб та станів, до прикладу пришвидшувати загоєння ран та зупиняти поширення раку організмом без до хімієтерапії.

Науковці з Техаського університету відкрили нову причину зупинки клітинного циклу. Вони продемонстрували, що саме відбувається у клітині під час стресової події та визначили ключовий білок, який регулює цей процес.

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Клітинний цикл складається з кількох стадій: зі стану спокою клітина починає збільшуватися у розмірах, копіює свій генетичний матеріал та поділяється на дві дочірні клітини. Певні стресові події, наприклад голод, можуть зупинити процес. Найчастіше це відбувається перед реплікацією (копіюванням генетичного матеріалу).

Науковці досліджували клітинні цикли дріжджових клітин на фоні відсутності живлення. Вони виявили, що деякі клітини зупиняються на інших стадіях. І все через білок Xbp1.

Результати дослідження:

Більшість клітин увійшли до стану спокою на очікуваній стадії перед реплікацією.

Але приблизно 7% зробили це в інший час. У таких клітинах спостерігалась надмірна кількість білка Xbp1.

Присутність Xbp1 викликала зупинку циклу навіть на тлі високої активності Cdk1 білка, який стимулює проліферацію клітин.

Подальші дослідження показали, що рівень Xbp1 не статичний і змінюється після кожної стресової події та залежить від тривалості.

Це було настільки передбачувано, що ми могли визначити, яким стресовим подіям піддавалась клітина,

– заявили дослідники.

Тепер науковці планують знайти аналог Xbp1 у ссавців та продовжити своє дослідження.

Відкриття механізму зупинки клітинного циклу дозволить фундаментально змінити медицину. До прикладу, пришвидшити загоєння ран можна буде шляхом стимуляції поділу клітин, а у випадку раку, коли відбувається аномальний поділ, можна буде повністю зупинити цей процес, не вдаючись до хімієтерапії.