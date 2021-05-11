Старі клітини можуть накопичуватися в тканинах і сприяти появі фізичних ознак старіння і розвитку хвороб. Вчені вже висловлювали припущення, що видалення з тканин таких клітин потенційно може стати методом лікування.

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У здорових тканинах клітини імунної системи попереджають появу скупчень старих клітин. Однак збій цього механізму очищення може призводити до появи надлишку цих клітин.

Нове дослідження

У новому дослідженні вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско ставили за мету активувати природні Т-кілери (іЕТК). Це клітини, які в нормі відповідають за очищення організму від старих клітин з ушкодженнями ДНК, які не можна виправити. Однак вони можуть ставати менш активними з віком і при ожирінні.

Імунотерапія сповільнює старіння

Автори дослідження виявили ліпіди, які здатні активувати іЕТК. Їх ефект вони перевірили в експерименті на мишах з різними хворобами. У тварин з ожирінням в результаті лікування покращився рівень цукру в крові, а при фіброзі легенів зменшилася кількість пошкоджених клітин в органах. Крім того, миші, які отримали експериментальні ліки, жили довше за тварин з контрольної групи.

Далі вчені провели експерименти на культурах тканин людини. Вони показали, що іЕТК під дією імунотерапії потенційно можуть очищати від старих клітин і людський організм.