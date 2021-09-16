Цілком можливо, що новий підхід може виявитись ефективним способом профілактики раку під час ремісії. Принаймні так вважають автори дослідження.

До теми Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Метастази в легенях від осередкової пухлини вважаються найпоширенішими, при цьому вони важко піддаються лікуванню. Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго хотіли знайти спосіб запобігти розвитку метастазів в цих органах, аби підвищити шанси на виживання онкохворих пацієнтів.

Що відомо про новий вид лікування

Науковці розробили експериментальне лікування засноване на рослинному вірусі мозаїки коров'ячого гороху, який запускає посилену імунну відповідь і підвищує природні здатності організму боротися з раком. Отримані наночастинки націлюються на білок S100A9, підвищена експресія якого асоціюється з ростом пухлини. Препарат вводять у вигляді простої ін'єкції.

Результати експериментів

Експерименти на моделях мишей з меланомою і потрійним негативним раком молочної залози показали різке зниження зростання пухлини і її поширення метастазами в легені.

Коли препарат вводили мишам з вже присутніми в легенях метастазами, то ознаки раку скорочувалися, а тривалість життя гризунів підвищувалася.

У даних умовах будь-яка позитивне зміна у виживанні й ступені метастазування досить дивовижне явище, оскільки терапія оцінювалася проти дуже агресивних клітинних ліній,

– заявив співавтор роботи Ерік Чанг.

Поки результати виглядають дуже перспективними. Надалі вчені розглядають застосування терапії, як профілактичного заходу для пацієнтів з високим ризиком рецидиву після видалення пухлини. У подальших дослідженнях планують оцінити потенціал і безпеку методу для людини, а також вивчити поєднання препарату з хімієтерапією, променевою терапією та імунотерапією.