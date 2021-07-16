Відкрили секрет дії канабісу
Американські вчені виявили, що терапевтичний ефект марихуани обумовлений взаємодією молекул терпенів з каннабіноїдами. Це вкотре підтверджує, що медична користь від канабісу виникає не внаслідок дії окремих канабіноїдів на кшталт ТГК або КБД, а внаслідок взаємодії різних з'єднань в рослині.
Існує гіпотеза, що в ізольованому стані певні хімічні речовини канабісу не так ефективні, як в оригінальній рослинній формі. Але до нині наукових доказів цього припущення було мало.
До теми
У канабісі містяться сотні різних хімічних сполук. Добре відомі дві найактивніші з них: тетрагідроканнабінол (ТГК) і каннабідіол (КБД)
- ТГК відповідає за психоактивний ефект,
- КБД знаходить все більше застосування в медицині.
Інший клас речовин в канабісу – терпени, яких в рослині більше сотні видів. Зокрема ця молекула відповідає за характерний запах марихуани.
Фахівці з Університету медичних наук Аризони вивчили вплив чотирьох видів терпенів: альфа-гумулен, гераніола, ліналоола і бета-пінена. Вони проводили експерименти з клітинними культурами та на мишах.
Виявилося, що всі ці терпени активують рецептори CB1R – найпоширеніші рецептори канабіноїдів в організмі людини.
Результати дослідження:
- Всі чотири види терпенів знижували больові відчуття у мишей.
- Реакція на біль у тварин знизилася найзначніше, коли терпени з'єднувалися з WIN55,212-2, синтетичним каннабіноїдом, який вчені використовували для стимулювання канабіноїдних рецепторів.
- Окремо терпени і WIN55,212-2 надавали помітно слабший ефект.
Відмінність в отриманому результаті дослідники пояснили іншою методологією експериментів. Дослідники наголосили на тому, що отримані ними результати необхідно ще перевірити і підтвердити.