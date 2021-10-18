Відкрили важливі деталі вірусу герпесу: це допоможе створити вакцину

Науковці виявили нові важливі деталі в роботі механізму інфікування вірусу простого герпесу. Тепер вчені зможуть створити довгоочікувану вакцину.

Згідно з підрахунками ВООЗ, вірусом герпесу першого типу інфіковані 2/3 мешканців планети. Розібравшись в тому, як вірус інфікує здорові клітини й розмножується, з'явилася змога розробити вакцину.

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Вірус простого герпесу першого типу викликає лихоманку на губі й може провокувати генітальний герпес. У ВООЗ підрахували, що ВПГ-1 інфіковані 67% населення світу у віковій групі до 50 років.

Не просто червона цятка: чому герпес є небезпечним вірусом

Окрім постійних рецидивів і виснажливих симптомів, вірус простого герпесу може провокувати рідкісні, але важкі ускладнення, зокрема сліпоту і запалення мозку.

Окрім того, носії вірусу герпесу мають підвищені ризики розвитку деменції.

Як поширюється герпес

Відомо, що ВПГ-1 поширюється, захоплюючи молекулярні механізми інфікованих клітин людини. Для реплікації вірусу необхідні білки. Наприклад, кінази прикріплюють невелику мітку до білка, який вони контролюють, а фосфатази, навпаки, її видаляють. Щоб перепрограмувати метаболізм клітини, віруси часто захоплюють ці білки. Про кінази відомо значно більше, ніж про фосфатази, тож науковці вирішили з'ясувати, що і до чого.

Вони виявили, що важливу роль в поширенні вірусу відіграє білок pUL21, який пов'язує фосфатази та інші білки клітин господаря. Тоді залишилось визначити, що дає змогу pUL21 захоплювати відразу кілька різних білків.

Під час експериментів виявилось, що причина в формі, яка нагадує гнучку і жорстку струну: одним кінцем pUL21 зв'язується з фосфатазою, а другим – з іншим білком. В результаті фосфатаза починає керувати другим білком, підтримуючи виробництво вірусних копій.

Розуміючи, як вірусні білки взаємодіють з білками клітин господаря, можна створити вакцини й ліки проти герпесу,

– заявили автори дослідження.

Це відкриття – справді важливий крок до розробки ефективної вакцини. Сподіваємось, що найближчим часом людство побачить першого кандидата.