Група вчених виявила, що створена ними жирова молекула ефективна проти мавпової версії ВІЛ. Можливо, це дозволить використовувати її для лікування СНІДу та запобігання ВІЛ-інфекції.

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Складність лікування ВІЛ

Збудник ВІЛ належить до повільних РНК-вірусів сімейства ретровірусів, тобто. він відрізняється тривалим інкубаційним періодом і тривалим, повільним перебігом. Розмір вірусу коливається в межах 100 – 120 нанометрів, він має кулясту форму.

За останні кілька десятиліть вчені-медики дізналися більше про хворобу та віруси, що стоять за нею, та розробили безліч методів лікування інфікованих людей. Але в усіх схемах лікування пацієнти мають приймати ліки все життя. Нова спроба китайських вчених може позбавити пацієнтів від нескінченного прийому таблеток.

Нове відкриття вчених

Для створення жирової молекули LP-98 дослідники поєднали холестерин з амінокислотами. Що ж виявили вчені:

Введення певної кількості цієї молекули мавпам до контакту з вірусом імунодефіциту мавп (SIV) запобігало поширенню інфекції.

Також нова жирова молекула запобігає гібридним інфекціям (ВІЛ, змішаний з SIV).

Введення жирової молекули вже інфікованим макакам знизило їхнє вірусне навантаження до невизначеного. А захист від вірусу зберігався навіть після припинення лікування.

Команда експертів планує продовжити свою роботу, щоб з'ясувати, наскільки добре їхня молекула працює на людині.

Раніше у Сполучених Штатах Америки вперше схвалили ін'єкційний препарат для профілактики ВІЛ. Препарат матиме велике значення для боротьби з цією інфекцією у всьому світі.