Відкрили жирову молекулу, яка швидко та ефективно лікує ВІЛ

Молекула, насичена ліпідами, запобігає зараженню мавп вірусом імунодефіциту. Це може стати новою технологією лікування ВІЛ та СНІДу та позбавить пацієнтів від нескінченного прийому ліків.

Група вчених виявила, що створена ними жирова молекула ефективна проти мавпової версії ВІЛ. Можливо, це дозволить використовувати її для лікування СНІДу та запобігання ВІЛ-інфекції.

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Складність лікування ВІЛ

Збудник ВІЛ належить до повільних РНК-вірусів сімейства ретровірусів, тобто. він відрізняється тривалим інкубаційним періодом і тривалим, повільним перебігом. Розмір вірусу коливається в межах 100 – 120 нанометрів, він має кулясту форму.

За останні кілька десятиліть вчені-медики дізналися більше про хворобу та віруси, що стоять за нею, та розробили безліч методів лікування інфікованих людей. Але в усіх схемах лікування пацієнти мають приймати ліки все життя. Нова спроба китайських вчених може позбавити пацієнтів від нескінченного прийому таблеток.

Нове відкриття вчених

Для створення жирової молекули LP-98 дослідники поєднали холестерин з амінокислотами. Що ж виявили вчені:

Введення певної кількості цієї молекули мавпам до контакту з вірусом імунодефіциту мавп (SIV) запобігало поширенню інфекції.

Також нова жирова молекула запобігає гібридним інфекціям (ВІЛ, змішаний з SIV).

Введення жирової молекули вже інфікованим макакам знизило їхнє вірусне навантаження до невизначеного. А захист від вірусу зберігався навіть після припинення лікування.

Команда експертів планує продовжити свою роботу, щоб з'ясувати, наскільки добре їхня молекула працює на людині.

Раніше у Сполучених Штатах Америки вперше схвалили ін'єкційний препарат для профілактики ВІЛ. Препарат матиме велике значення для боротьби з цією інфекцією у всьому світі.