Лікар Світлана Костинчук повідомила, що овальне вікно є фізіологічною структурою серця, яка існує у всіх плодів та новонароджених.

Читайте також Як чай може нашкодити здоров'ю та як правильно його пити

Що таке овальне вікно? Це невеликий отвір, розташований в перегородці, яка є стінкою між двома верхніми камерами серця (передсердями).⠀⠀⠀⠀

Так, в утробі матері легені плода ще не функціонують, тому кровопостачання відбувається "обхідним" шляхом:

Пуповина доставляє збагачену кров в праве передсердя,

Звідти, через овальний отвір, більша частина крові переходить в ліве передсердя,

Потім у лівий шлуночок і циркулює по всьому тілу.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Овальне вікно – це не патологія!

Коли дитина народжується, робить перший вдих і легені починають працювати. Тоді циркуляція крові через серце змінюється. Тиск крові змушує овальне вікно закритися. Найчастіше це відбувається в перші дні життя, проте іноді овальне вікно залишається відкритим у дітей першого року життя і може закритися пізніше. Це не є патологією,

– заявила педіатр.⠀

За словами медика, навіть у 15-25% підлітків та дорослих овальне вікно залишається відкритим.⠀⠀

Наявність відкритого овального вікна перебігає безсимптомно, не вислуховується шум стетоскопом, не викликає синюшності шкіри та не впливає на розвиток дитини.

"В рідкісних випадках, коли розміри відкритого овального вікна великі (понад 7 мм), це може порушувати нормальний тік крові, тому потребує консультації кардіолога та визначення тактики лікування", – додала Світлана Костинчук.⠀⠀⠀