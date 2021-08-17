70-річний Панта Петрович був різноробочим у Сербії й за кордоном, був одруженим і розлученим. Але одного разу зрозумів, що йому бракує свободи.

Також на тему: Вакцину проти грипу та коронавірусу об'єднають

Він віддав всі заощадження на будівництво трьох невеликих мостів у своєму містечку і пішов жити в печеру в горах Стара-Планина.

У відлюдника є господарство: пара кіз, три десятки собак і кішок, голуби та найкращий друг – льоха Мара. Панта знайшов її поросям – вона заплуталася в кущах. Чоловік вигодував Мару з пляшечки. Тепер Кабаниха важить 200 кілограмів, хлюпається з Петровичем в струмку та обожнює їсти яблука з його рук.



Найближчий друг чоловіка – льоха Мара / Фото: France24

Я не був вільний у місті. Завжди хтось переходить дорогу: або з дружиною сперечаєшся, або з сусідами, або з поліцією. Тут до мене ніхто не пристає. А гроші? Гроші прокляті, вони псують людей. Ніщо не може розбестити людину так, як гроші,

– сказав чоловік.

До печери Петровича веде крутий підйом – неждані гості не доберуться. Чоловік виживає збиранням грибів та риболовлею, а також вкрай рідко вибирається в найближче місто в пошуках їжі в сміттєвих баках.

Одного разу, в черговий раз відвідавши місто, чоловік дізнався, що почалася пандемія. Попри те, що Петрович живе сам, він все одно вирішив зробити щеплення якнайшвидше.

Коронавірус не вибирає. Він теж прийде сюди, в мою печеру. Я хочу отримати всі три дози, включаючи додаткову. Я закликаю всіх пройти вакцинацію,

– сказав він.

Петрович сказав, що не розуміє скептицизму антивакцинаторів і вірить в те, що вакцини захищають.