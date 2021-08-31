А емоційний стан людини не залежить від пори року. У цьому переконаний психолог Андрій Козінчук.

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Літо лише в календарі

Літо і осінь, на його думку, – це лише календар, а для комфорту і радості не може бути загроз. Фахівець також розповів, що навпаки навіть заздрить тим людям, які не встигли з'їздити у відпустку, а все літо пропрацювали чи провели, наприклад, в інтернеті. Він вважає, що вони все ще можуть кудись поїхати, навіть взимку.

"Всі ці штуки не можуть бути обмежені календарем. Вони можуть бути обмежені вашим мозком – от і відпускайте той мозок", – порадив Козінчук.

Найбільша загроза осені

Найбільша загроза, на думку психолога, – це скорочення світлового дня. Сонце нам потрібне не тільки як символ, але воно сприяє виділенню гормонів. Якщо ви прокидаєтеся, коли ще темно, а приходите з роботи, коли вже темно, то важливо протягом дня виходити на сонечко. Нехай це буде 15 хвилин, година – як завгодно, але сонце треба ловити, зазначив Козінчук.

У похмуру погоду важливо зловити свій настрій, свій вайб. Якщо такого немає, вам уже сумно, то треба йти до людей, які вам це подарують або до тварин. Відмазка "мені сумно, тому що осінь" взагалі не конає,

– додав він.

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