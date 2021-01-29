Відома ефективність вакцини проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson
Вакцина проти коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson має ефективність 66%. Показник рахували відносно запобігання середніх і важких ускладнень при зараженні коронавірусом.
Джерело: CNN
Згідно з релізом компанії, вакцина ефективна на 85% проти важкого перебігу хвороби. Випробування конкретно в США показали загальну ефективність на рівні 72%.
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Що відомо про вакцину проти COVID-19 від Johnson & Johnson
Вакцину виробляє компанія Janssen – підрозділ Johnson & Johnson
Серед всіх учасників з різних регіонів, зокрема тих, хто інфікувався новими штамами коронавірусу, вакцина-кандидат компанії Janssen в цілому виявилася на 66% ефективна в запобіганні помірного та тяжкого COVID-19 через 28 днів після вакцинації,
– йдеться в повідомленні компанії.
Захист вакцини починав діяти вже на 14-й день після вакцинації.
Результати випробувань
Згідно з підсумками випробувань в Латинській Америці, вакцина показала ефективність 66%, у Південній Африці – 57%.
Результати підтвердилися для всіх вікових груп і людей різних національностей.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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