Відома причина смерті львів'янина після вакцинації

Львів'янин, який 16 квітня помер після вакцинації, мав важкі супутні захворювання, зокрема у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність.

У померлого було хворе серце

Попередню причину смерті 63 річного чоловіка повідомив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

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За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність,

– зазначив Максим Козицький.

Чоловік помер наступного дня після вакцинації

Про смерть чоловіка повідомили вчора, 16 квітня. Голова Департаменту охорони здоров'я підтвердив, що 15 квітня померлий щепився проти COVID-19 вакциною Covishield.

Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації та туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА продовжує вивчати випадок.

Зверніть увагу! Вакцинація в Україні триває близько 2 місяців. Станом на 17 квітня щеплення проти коронавірусу отримали 445 861 людина. Вакцинація триває препаратами Covishield та CoronaVac.

Переважна більшість з них отримали одну дозу вакцини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози всього 5 людей.

за даними РНБО

Випадки смерті після вакцинації проти COVID-19

У МОЗ наголошують, що вакцинація проти COVID-19 "не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин".

Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтвердила жодної смерті внаслідок вакцинації проти коронавірусу.

Водночас вчені вивчають випадки утворення тромбозу внаслідок вакцинації препаратом Covishield.