Молдова планує розпочати масову вакцинацію від коронавірусу в лютому. Імунізація буде безкоштовною і пройде в 3 етапи.

Міністерство охорони здоров'я Молдови вже затвердило національний план вакцинації населення проти COVID-19, пише агентство Moldpres.

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План вакцинації проти коронавірусу в Молдові

На 1-му етапі вакцинують співробітників установ медико-санітарної та соціальної допомоги.

На 2-му етапі людей старшого віку та тих, хто має супутні захворювання, працівників освіти, правоохоронних органів і силових структур.

На 3-му етапі щеплення робитимуть усім охочим, незалежно від віку.

Зверніть увагу! Громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer.

У МЗС країни заявили, що вакцинація буде безкоштовною для всього населення країни. Влада закупить вакцини шляхом державних коштів у результаті двосторонніх переговорів.

Раніше чиновники вважали, що вакцина Pfizer від COVID-19 є "недосяжною мрією" для країни.

Довідка. З початку пандемії в Молдові захворіли на COVID-19 понад 150 тисяч людей. Станом на 12 січня 2021 року в країні одужали близько 140 тисяч хворих, померли від ускладнень 3 176 пацієнтів.

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