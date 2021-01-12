Відомі деталі вакцинації в Молдові: який препарат обрали і кого вакцинують першими
Молдова планує розпочати масову вакцинацію від коронавірусу в лютому. Імунізація буде безкоштовною і пройде в 3 етапи.
Міністерство охорони здоров'я Молдови вже затвердило національний план вакцинації населення проти COVID-19, пише агентство Moldpres.
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План вакцинації проти коронавірусу в Молдові
- На 1-му етапі вакцинують співробітників установ медико-санітарної та соціальної допомоги.
- На 2-му етапі людей старшого віку та тих, хто має супутні захворювання, працівників освіти, правоохоронних органів і силових структур.
- На 3-му етапі щеплення робитимуть усім охочим, незалежно від віку.
У МЗС країни заявили, що вакцинація буде безкоштовною для всього населення країни. Влада закупить вакцини шляхом державних коштів у результаті двосторонніх переговорів.
Раніше чиновники вважали, що вакцина Pfizer від COVID-19 є "недосяжною мрією" для країни.
Довідка. З початку пандемії в Молдові захворіли на COVID-19 понад 150 тисяч людей. Станом на 12 січня 2021 року в країні одужали близько 140 тисяч хворих, померли від ускладнень 3 176 пацієнтів.
Вакцинація проти коронавірусу в світі: останні дані
- На початку січня 2021 року в 35 країнах світу стартувала вакцинація проти COVID-19.
- Щеплення проводять препаратом від Pfizer і BioNTech. Ефективність цієї вакцини становить 95%. Препарат називається Comirnaty. Це двокомпонентна вакцина, яку вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Друга вакцина, яку використовують для імунізації населення – AsrtaZeneca Оксфордського університету. Її ефективність становить в середньому 70%. Однак цей показник виріс до 90% в групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу.
- І третя вакцина компанії Moderna, її ефективність становить 94,1%, а проти важкої форми коронавірусу – 100%.
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