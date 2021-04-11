Відомий український футбольний клуб пропонує COVID-вакцини своїм вболівальникам
ФК Карпати стали амбасадором вакцинації проти COVID-19. Окрім того, у клубі пропонують вакцини своїм вболівальникам.
Джерело:FC Karpaty Lviv
Львівські Карпати погодились на пропозицію Департаменту охорони здоров'я ЛОДА пройти вакцинацію від коронавірусу. Таким чином футболісти хочуть продемонструвати важливість та безпечність вакцинації.
До теми Pfizer та Coronavac в Україні: хто отримає вакцину цих виробників
Наразі в Україні існує велика проблема зі сприйняттям суспільством вакцинації загалом і конкретно вакцини CoviShield. Здебільшого це стосується літніх людей, які перебувають в групі найвищого ризику. Тому ми проводимо вакцинацію в першу чергу для ветеранів Карпат та батьків гравців, штабу, персоналу клубу,
– йдеться в повідомленні.
ФК Карпати пропонують провакцинуватися й вболівальникам
У клубі надали можливість зробити щеплення і вболівальникам. Запис проводиться на сторінці Карпат на Patreon, де є всі необхідні для цього інструменти – база контактів, комунікація та контроль кількості охочих.
Кожен з патронів може взяти з собою двох родичів віком від 65 років.
Карпати закликають всіх вакцинуватися і переконувати своїх близьких в необхідності цієї процедури. Лише так ми можемо зупинити цю жахливу хворобу, яка забрала життя більше ніж 35 тисяч українців і продовжує це робити. Бережіть себе і будьте відповідальними перед іншими!,
– додали у клубі.
Темпи вакцинації в Україні:
- За минулу добу, 10 квітня, в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 4 048 людей.
- Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 377 050 громадян.
- Станом на 10 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 438 328 мешканців країни.
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