Відомий український футбольний клуб пропонує COVID-вакцини своїм вболівальникам

ФК Карпати стали амбасадором вакцинації проти COVID-19. Окрім того, у клубі пропонують вакцини своїм вболівальникам.

Львівські Карпати погодились на пропозицію Департаменту охорони здоров'я ЛОДА пройти вакцинацію від коронавірусу. Таким чином футболісти хочуть продемонструвати важливість та безпечність вакцинації.

До теми Pfizer та Coronavac в Україні: хто отримає вакцину цих виробників

Наразі в Україні існує велика проблема зі сприйняттям суспільством вакцинації загалом і конкретно вакцини CoviShield. Здебільшого це стосується літніх людей, які перебувають в групі найвищого ризику. Тому ми проводимо вакцинацію в першу чергу для ветеранів Карпат та батьків гравців, штабу, персоналу клубу,

– йдеться в повідомленні.

ФК Карпати пропонують провакцинуватися й вболівальникам

У клубі надали можливість зробити щеплення і вболівальникам. Запис проводиться на сторінці Карпат на Patreon, де є всі необхідні для цього інструменти – база контактів, комунікація та контроль кількості охочих.

Кожен з патронів може взяти з собою двох родичів віком від 65 років.

Карпати закликають всіх вакцинуватися і переконувати своїх близьких в необхідності цієї процедури. Лише так ми можемо зупинити цю жахливу хворобу, яка забрала життя більше ніж 35 тисяч українців і продовжує це робити. Бережіть себе і будьте відповідальними перед іншими!,

– додали у клубі.

Темпи вакцинації в Україні: