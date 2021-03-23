Відомо, коли в Україну прибуде наступна вакцина – CoronaVac

Джерело:Суспільне
Вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech поставлять до України 25 березня. Про це заявила компанія-постачальник препарату Лекхім.
Керівниця відділу маркетингу Лекхіму Елеонору Мірошник заявила, що 25 березня компанія забере і доставить першу партію вакцини.
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Інформації про рейс і час його прибуття ще немає.
Попередньо міністр охорони здоров'я Максим Степанов казав, що Україна отримає вакцину CoronaVac до кінця березня 2021 року.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу