Відомо, коли в Україну прибуде наступна вакцина – CoronaVac

Вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech поставлять до України 25 березня. Про це заявила компанія-постачальник препарату Лекхім.

Найближчим часом в Україні вакцинуватимуть Coronavac

Керівниця відділу маркетингу Лекхіму Елеонору Мірошник заявила, що 25 березня компанія забере і доставить першу партію вакцини.

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Інформації про рейс і час його прибуття ще немає.

Попередньо міністр охорони здоров'я Максим Степанов казав, що Україна отримає вакцину CoronaVac до кінця березня 2021 року.

Що відомо про китайську вакцину Coronavac

МОЗ України домовилося про постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини Coronavac виробництва Sinovac Biotech.

Натомість фармкомпанія "Лекхім", яка представляє Sinovac в Україні, повідомили про готовність поставити 5 мільйонів доз.

Першу партію вакцин кількістю у 700 тисяч доз мали поставити в Україну впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, тобто у лютому. Однак поставки вакцини затримались.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу