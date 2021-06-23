Ефективність AstraZeneca

Вакцина шведсько-британської компанії AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу Delta і Kappa, виявлених у Індії.

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Згідно із заявою, у дослідженні Оксфордського університету вивчали здатність моноклональних антитіл у крові видужалих і вакцинованих людей нейтралізувати варіанти дельта і капа.

Захист вакцин понад 90%

В AstraZeneca уточнили, що останні результати Оксфордського дослідження базуються на нещодавньому аналізі, який проводила Служба суспільної охорони здоров'я Англії (PHE).

Результати аналізу свідчать, що вакцини Pfizer і AstraZeneca, забезпечують високий захист – більш ніж 90% – від госпіталізації через дельта-варіант.

Штам "Дельта" є наразі найбільшою загрозою