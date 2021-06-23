Ефективність AstraZeneca
Вакцина шведсько-британської компанії AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу Delta і Kappa, виявлених у Індії.
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Згідно із заявою, у дослідженні Оксфордського університету вивчали здатність моноклональних антитіл у крові видужалих і вакцинованих людей нейтралізувати варіанти дельта і капа.
Захист вакцин понад 90%
В AstraZeneca уточнили, що останні результати Оксфордського дослідження базуються на нещодавньому аналізі, який проводила Служба суспільної охорони здоров'я Англії (PHE).
Штам "Дельта" є наразі найбільшою загрозою
- Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що штам коронавірусу "Дельта" – найшвидший і найбільш пристосований штам, який "забере життя найуразливіших груп населення".
- Тож, ВООЗ закликає багаті країни ділитися вакцинами, а людей – швидше вакцинуватися.
- Дослідження показують, що "Дельта" приблизно на 60% більше заразний, ніж штам "Альфа". Наразі цей варіант поширився на 92 країни.
- В Україні також відреагували на стрімке поширення мутації індійського штаму, зокрема, в Офісі Президента повідомили, що Україна може обмежити в'їзд та виїзд до тих країн, де вирує штам COVID-19 Delta.