Ефективність AstraZeneca

Вакцина шведсько-британської компанії AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу Delta і Kappa, виявлених у Індії.

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Згідно із заявою, у дослідженні Оксфордського університету вивчали здатність моноклональних антитіл у крові видужалих і вакцинованих людей нейтралізувати варіанти дельта і капа.

Захист вакцин понад 90%

В AstraZeneca уточнили, що останні результати Оксфордського дослідження базуються на нещодавньому аналізі, який проводила Служба суспільної охорони здоров'я Англії (PHE).

Штам "Дельта" є наразі найбільшою загрозою

  • Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що штам коронавірусу "Дельта" – найшвидший і найбільш пристосований штам, який "забере життя найуразливіших груп населення".
  • Тож, ВООЗ закликає багаті країни ділитися вакцинами, а людей – швидше вакцинуватися.
  • Дослідження показують, що "Дельта" приблизно на 60% більше заразний, ніж штам "Альфа". Наразі цей варіант поширився на 92 країни.
  • В Україні також відреагували на стрімке поширення мутації індійського штаму, зокрема, в Офісі Президента повідомили, що Україна може обмежити в'їзд та виїзд до тих країн, де вирує штам COVID-19 Delta.