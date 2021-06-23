Відомо, наскільки ефективні Pfizer і AstraZeneca проти дельта-штаму

Вакцини від Pfizer і AstraZeneca забезпечують високий захист, зокрема знижують ймовірність госпіталізації у випадку інфікування індійським варіантом COVID-19.

Ефективність AstraZeneca

Вакцина шведсько-британської компанії AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу Delta і Kappa, виявлених у Індії.

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Згідно із заявою, у дослідженні Оксфордського університету вивчали здатність моноклональних антитіл у крові видужалих і вакцинованих людей нейтралізувати варіанти дельта і капа.

Захист вакцин понад 90%

В AstraZeneca уточнили, що останні результати Оксфордського дослідження базуються на нещодавньому аналізі, який проводила Служба суспільної охорони здоров'я Англії (PHE).

Штам "Дельта" є наразі найбільшою загрозою

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що штам коронавірусу "Дельта" – найшвидший і найбільш пристосований штам, який "забере життя найуразливіших груп населення".

Тож, ВООЗ закликає багаті країни ділитися вакцинами, а людей – швидше вакцинуватися.

Дослідження показують, що "Дельта" приблизно на 60% більше заразний, ніж штам "Альфа". Наразі цей варіант поширився на 92 країни.

В Україні також відреагували на стрімке поширення мутації індійського штаму, зокрема, в Офісі Президента повідомили, що Україна може обмежити в'їзд та виїзд до тих країн, де вирує штам COVID-19 Delta.

Результати аналізу свідчать, що вакцини Pfizer і AstraZeneca, забезпечують високий захист – більш ніж 90% – від госпіталізації через дельта-варіант.