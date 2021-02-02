Емоційне вигорання: як подолати виснаження та що варто знати про феномен Супермена

За останніми даними служби зайнятості, в Україні офіційно працюють 16 мільйонів людей віком від 15 до 70 років. Найбільше працівників зосереджено в мегаполісах: Харківська, Дніпропетровська та Київська області. В ідеальному випадку, робочий графік виглядає так – 8 годин і 5 днів на тиждень. Офісна або фізична робота і відповідна оплата праці.

Джерело: 120/80 на 24 каналі

Але, мабуть, у кожного траплялися ситуації, коли доводилося працювати понаднормово. Кожен хоч раз у житті відчував, що робота більше не приносить задоволення, а руки опускаються. Емоційне вигорання – недуга 21 століття.

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Що таке емоційне вигорання

Емоційне виснаження – це стан почуття емоційної зношеності і втоми внаслідок накопиченого стресу з вашого особистого чи робочого життя, або їхнє поєднання. Емоційне виснаження є однією з ознак вигорання.

Брак енергії, поганий сон та зниження мотивації можуть ускладнити подолання емоційного виснаження. З часом цей хронічний стресовий стан може завдати постійної шкоди вашому здоров'ю.

Дослідницька компанія Regus запевняє, що 53% офісних працівників у всьому світі дуже близькі до вигорання.

Якщо говорити просто й зрозуміло, то це криза, яка виникла на основі довгого напруження без скидання цієї напруги і розрядки,

– пояснила психологиня Ксенія Грицай.

Термін "емоційне вигорання" запровадив американський психолог німецького походження Герберт Фройденбергер. Трапилося це ще у 1974 році.



Герберт Фройденбергер / Скриншот з відео

За Фройденбергером, вигорання характеризується такими симптомами: Виснаження;

Втома;

Часті головні болі та шлунково-кишкові розлади;

Безсоння та задишка;

Розчарування;

Злість;

Підозріле ставлення;

Почуття всемогутності чи надмірної впевненості;

Надмірне вживання транквілізаторів та барбітуратів;

Цинізм та ознаки депресії.

Докторка медичних наук Галина Пилягіна розповіла, якщо перекладати термін більш зрозумілою мовою, а не професійною – це просто перевтома і виснаженість організму, яка насамперед стосується емоційних станів.

Хто – в групі ризику отримати емоційне вигорання

Є низка симптомів, за якими людина може розпізнати емоційне вигорання. Вони не так фізичні, як психологічні.



Як розпізнати емоційне вигорання / Скриншот з відео

"Запущена" перевтома може перерости і в депресію. Фройденбергер, до речі, дослідив і категорію людей, які найчастіше страждають емоційним вигоранням. Це насамперед віддані справі та цілеспрямовані працівники.

За словами засновниці HR Studio Софії Папірник, емоційне вигорання часто настає тоді, коли людина працює без перестанку, без відновлення себе. Тобто, не йде вчасно у відпустку, а також коли робота є емоційно затратна.

Тож робота в одному і тому ж режимі, велике навантаження, відсутність бажаної зарплатні чи просто похвали і навіть постійні сутички з колегами – все це й може призвести до емоційної перевтоми. Фройденбергер вважав, що такий стан розвивається також і у людей, схильних до співчуття, або ж у мрійників.

Психологиня Ксенія Грицай "В основному, емоційне чи професійне вигорання найчастіше зустрічається у тих, хто працює в професії "людина – людина". Це вчителі, медики, психологи, соціальні працівники. Вони перебувають у взаємодії з іншою людиною. Тому що особа, яка, наприклад, саджає рослини або прибирає вулицю, відчуватиме, найімовірніше, фізичну втому".

Але не медиками й вчителями єдиними. Іноді емоційне вигорання професійного плану вривається і до сім'ї.



Професорка Галина Пилягіна відзначила, що жінка, яка є домогосподаркою і, наприклад, мамою 3 дітей, легко може вигоріти. Попри те, що в загальному розумінні, немає професійного вигорання. Вона виконує лише домашню роботу, але й це може стати причиною.

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За даними Salary.com, домогосподарка проводить 94 години на тиждень займаючись побутовими клопотами. І загалом це можна оцінити в 113 тисяч доларів на рік. Ці гроші жінки не отримують, а заощаджують.

Те, що викликає емоційне виснаження, залежить від людини. Те, що може бути стресом для однієї особи, може бути цілком керованим для іншої.

Як розпізнати, чи справді людина є емоційно перевиснаженою

Насамперед завжди потрібно з'ясувати, чи це справді емоційне перевиснаження.

Люди дуже часто плутають фізичну втому і емоційну втому. Вони думають, якщо – фізично втомлені, тож точно з ними щось не так. Неправда. Просто треба переключитись, відпочити, дозволити собі щось, що принесе радість,

– зауважила засновниця HR Studio.

Якщо ж крім симптомів вигорання, людина помічає і щось інше – наприклад, втрату інтересу до всіх сфер життя, неможливість відчувати радість, відчуття провини чи відчаю або ж постійну сонливість – це може свідчити про інші недуги. Наприклад, депресію. І тоді вже точно варто звернутися до психолога за правильним лікуванням.

У МОЗ радять, щоб не допустити депресії, вчіться думати позитивно. У складній життєвій ситуації намагайтеся відшукати позитивні моменти. Наприклад, розлучення дає шанс забути про скандали, знайти споріднену душу.



Симптоми емоційного вигорання можуть свідчити і про наявність депресії / Фото Unsplash

Професорка Галина Пилягіна запропонувала пройти досить простий "самотест". Потрібно себе запитати, наскільки ви задоволені життям в цілому, або, наприклад, професійною діяльністю, родиною, стосунками, своєю позапрофесійною активністю.

"Якщо показник – десь 60 – 80%, то це є непогано. Якщо нижче, а особливо, якщо в декількох сферах життя, людина повинна задуматися, чого так багато незадоволення. І це є однією з ознак", – пояснила докторка медичних наук.

Помітити, що працівник спустошений може і роботодавець. Такі "симптоми" точно впадуть в очі:

протермінування дедлайнів;

нижча ніж зазвичай відданість справі;

велика кількість прогулів.

Феномен Супермена: що це і як пов'язано з емоційним вигоранням

Супермен – ікона американської культури, що відображає уявлення про справедливість. Вигаданий персонаж коміксів, який рятує світ. Феномен Супермена має 4 стадії.

► Перша. Супермен вирішує рятувати світ. Тобто, людина набирає собі велику кількість роботи. Готова у будь-який момент підстрахувати колег.

► Згодом настає друга фаза. Супермен втомлюється, але цього не показує. Плани треба втілити в життя, і заради цього людина нехтує вихідним чи сном.

► Третя стадія – повне виснаження. Людина заплутується у проєктах, не встигає доробити все до кінцевих термінів, починає втрачати віру.

► Четверта – Супермен повільно, але впевнено перетворюється в Генерала Зода. Тобто, стає персонажем негативним.



Супермен і Генерал Зод / Колаж 24 каналу

Море вже не до коліна, і на роботі все починає дратувати: колеги, які не допомагають, зарплата, що не виправдала очікувань, негнучкий графік. Радості не приносить те, що раніше змушувало піднятися з ліжка.

Чому термін "емоційне вигорання" може бути маніпулятивним

Термін "емоційне вигорання" є достатньо маніпулятивним. За словами Софії Папірник, людина таким чином, може виправдовувати свої дії саме в негативному сенсі. Чому вона не здійснила це або зробила ось так. І пояснювати тим, що вона вигоріла, тому не може робити цього.

Що роботодавець може зробити для того, аби працівники почували себе добре, але не вдавалися до маніпуляцій:

облаштувати максимально комфортне місце;

створити зону, де можна перепочити – наприклад, попити кави;

непогано допомагають корпоративні вечірки, де можна в неробочій атмосфері поговорити з колегами.

Що допоможе подолати цей стан

Що робити, якщо трапилося професійне вигорання? Насамперед – нормально і чимало відпочивати. Не набирати надто багато роботи, не допомагати колегам, якщо не маєте сил.

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Хоча це не завжди можливо, але найкращий спосіб лікування стресу – усунення стресового фактора. Якщо ваше робоче середовище є причиною емоційного виснаження, подумайте про зміну роботи чи компанії.

Якщо ваш менеджер або керівник викликають стрес, ви також можете подумати про перехід до нового відділу або прохання перейти до іншого начальника.

Засновниця HR Studio Софія Папірник "Ти будеш мінімально вигорати та відсторонюватися від роботи тоді, коли навчишся правильно себе відновлювати. Тобто мовиться навіть не про частоту вигорання. Ключовий момент у тому, чи людина вміє поставити собі вчасно питання "Чому я саме так себе почуваю?""

Важливо: не запивати "кар'єрне" горе алкоголем, правильно харчуватися і в разі чого – взяти перерву. Кілька днів відгулу або ж відпустку. Це якщо ви на перших стадіях професійного вигорання.

Якщо "емоційному" пацієнту стає надто важко, краще вже звернутися до психолога.

Але якщо робота вас втомила, звільнятися одразу не варто. Іноді організм просто потребує відпочинку. А голова – переоцінки завдань, які не подобаються. Можливо, інший підхід допоможе.