Чи відповідатиме український COVID-паспорт європейським стандартам

В Україні розробляють COVID-паспорт, у якому буде вказано, що людина вакцинована або перехворіла на коронавірус. Максим Степанов заявив, що він буде аналогічним до європейського.

Україна матиме аналогічні європейським сертифікати вакцинації проти COVID-19. Про це очільник МОЗ розповів під час брифінгу 11 травня.

До теми Коли щепитимуть українців, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія"

Максим Степанов “Українські сертифікати матимуть всю необхідну інформацію про вакцинацію, яку прогнозовано вимагатимуть країни Європейського Союзу та ВООЗ”.

Які є вимоги до паспортів вакцинації

За словами міністра, кінцевого переліку вимог до паспортів вакцинації в ЄС поки що немає. Робота над цим лише триває, а українські фахівці перебувають на зв'язку з європейськими колегами.

Коли в Україні з'являться сертифікати вакцинації?

Очікується, що сертифікати вакцинації з’являться в Україні вже з 1 липня 2021 року. Команда МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації розробила відповідне програмне забезпечення, яке дозволятиме отримувати сертифікати в режимі онлайн.

Темпи вакцинації

Джерело: фейсбук Максима Степанова