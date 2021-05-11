Чи відповідатиме український COVID-паспорт європейським стандартам

В Україні розробляють COVID-паспорт, у якому буде вказано, що людина вакцинована або перехворіла на коронавірус. Максим Степанов заявив, що він буде аналогічним до європейського.
Україна матиме аналогічні європейським сертифікати вакцинації проти COVID-19. Про це очільник МОЗ розповів під час брифінгу 11 травня.
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Максим Степанов
“Українські сертифікати матимуть всю необхідну інформацію про вакцинацію, яку прогнозовано вимагатимуть країни Європейського Союзу та ВООЗ”.
Які є вимоги до паспортів вакцинації
За словами міністра, кінцевого переліку вимог до паспортів вакцинації в ЄС поки що немає. Робота над цим лише триває, а українські фахівці перебувають на зв'язку з європейськими колегами.
Коли в Україні з'являться сертифікати вакцинації?
Очікується, що сертифікати вакцинації з’являться в Україні вже з 1 липня 2021 року. Команда МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації розробила відповідне програмне забезпечення, яке дозволятиме отримувати сертифікати в режимі онлайн.
Темпи вакцинації
Джерело: фейсбук Максима Степанова
- За минулу добу, 10 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 2 194 людини. Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення. У Києві, на Вінниччині та Луганщині не вакцинували жодної людини.
- Від початку вакцинальної кампанії від недуги вакцинувались 865 590 українців. Лише 695 з них вакцинувалися двічі, тобто повністю закінчили імунізацію.
- Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 531 754 людини.