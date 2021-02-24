У Кабміні припускають, що до літа стане доступним продаж вакцин проти коронавірусу, повідомляють ЗМІ. Таким чином, українці зможуть без проблем відпочивати за кордоном.

Про це ЗМІ проінформували джерела в уряді.

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Протягом 2021 року розраховують вакцинувати 16 мільйонів українців

У першій декаді березня ми отримаємо нашу частку вакцин Pfizer, 150 тисяч вакцин, а до кінця березня почнуться поставки вакцини Sinovac і рахунок піде на мільйони доз,

– сказав представник Кабміну.

В уряді повідомили, що протягом 2021 року зроблять щеплення 16 мільйонам українців, за 2 роки ця кількість сягне 22 мільйонів осіб. Проте проблема – не лише у наявності вакцини, а й у ставленні українців до імунізації.

Лише 43% українців готові вакцинуватись

Статистика показує, що лише 43 відсотки готові вакцинуватися. Більш того, значна їх частина має додаткові умови, наприклад, вакцина певного виробника, або не в першій черзі,

– зазначило джерело в уряді.

У владі не виключають, що можливим буде продаж вакцини медичним центрам – за собівартістю і це дозволить запустити комерційну імунізацію. Препаратів має вистачити.

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Також, кажуть у Кабміні, з 1 березня запрацює портал вакцинованих осіб. Там можна буде дізнатись дату вакцинацію та отримати QR-код про щеплення. Саме за ним українців впускатимуть на відпочинок за кордон.

Важливо! В уряді наголошують, що усі вакцини, якими щепитимуть українців, сертифіковані в ЄС, отож проблем з Євросоюзом бути не має. Проте консультацій щодо цього ще не проводили.

Головне про вакцинацію в Україні

500 тисяч доз вакцини CoviShield привезли до України з Індії 23 лютого.

Першим в Україні вакцинували Євгена Горенка – лікаря реаніматолога із міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Станом на обід 24 лютого вакцинували більше ніж 10 осіб.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу