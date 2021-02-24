У відпустку – вакцинованим: в уряді пообіцяли продаж вакцин до літа, – ЗМІ

Джерело:"Європейська правда"
У Кабміні припускають, що до літа стане доступним продаж вакцин проти коронавірусу, повідомляють ЗМІ. Таким чином, українці зможуть без проблем відпочивати за кордоном.
Про це ЗМІ проінформували джерела в уряді.
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У першій декаді березня ми отримаємо нашу частку вакцин Pfizer, 150 тисяч вакцин, а до кінця березня почнуться поставки вакцини Sinovac і рахунок піде на мільйони доз,
– сказав представник Кабміну.
В уряді повідомили, що протягом 2021 року зроблять щеплення 16 мільйонам українців, за 2 роки ця кількість сягне 22 мільйонів осіб. Проте проблема – не лише у наявності вакцини, а й у ставленні українців до імунізації.
Статистика показує, що лише 43 відсотки готові вакцинуватися. Більш того, значна їх частина має додаткові умови, наприклад, вакцина певного виробника, або не в першій черзі,
– зазначило джерело в уряді.
У владі не виключають, що можливим буде продаж вакцини медичним центрам – за собівартістю і це дозволить запустити комерційну імунізацію. Препаратів має вистачити.
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Також, кажуть у Кабміні, з 1 березня запрацює портал вакцинованих осіб. Там можна буде дізнатись дату вакцинацію та отримати QR-код про щеплення. Саме за ним українців впускатимуть на відпочинок за кордон.Важливо! В уряді наголошують, що усі вакцини, якими щепитимуть українців, сертифіковані в ЄС, отож проблем з Євросоюзом бути не має. Проте консультацій щодо цього ще не проводили.