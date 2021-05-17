Таке рішення профільний комітет ухвалив під час засідання 17 травня. "За" були 13 членів комітету, один – проти, ще один – утримався.

До теми Думаю, що голоси за відставку будуть, – Кравчук про Криклія, Степанова й Петрашка

Голосування щодо відставки Степанова нардепи провалили: за те, щоб міністр пішов з посади, було лише 7 голосів і одразу 7 – проти.

Верховна Рада збереться на засідання для кадрових питань

Зазначимо, що цього тижня Верховна Рада точно збереться на одне позачергове засідання. Про це заявив спікер Дмитро Разумков. Ймовірно, що нардепи прийдуть у сесійну залу саме для вирішення кадрових питань.

Прогнозують відставку одразу 3 міністрів

Адже минулого тижня з'явилась інформація про відставку одразу трьох членів уряду. Зокрема, на вихід можуть показати очільнику Мінекономіки Ігорю Петрашку, голові Мінінфраструктури Владиславу Криклію та міністру охорони здоров'я Максиму Степанову.

Актуально Чому вирішили "прибрати" Степанова

Петрашко та Криклій вже навіть написали заяви про відставку, щодо Степанова – то добровільно він іти не має наміру.