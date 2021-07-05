Відстежувати стрес: датчик, який допоможе попередити небезпечні стани організму

Розробка американських вчених відкриває нові перспективи у створенні портативних пристроїв для оцінки щоденного рівня стресу. Багато людей називають хронічний стрес невід'ємною частиною сучасного життя, проте це не нормально. Регулярні стресові відчуття є фактором ризику розвитку панічних атак, серцевого нападу та багатьох інших критичних станів.

Кортизол і інші гормони стресу регулюють багато аспектів фізичного і психічного здоров'я людини. Вчені з Ратґерського університету поставили собі за мету знайти спосіб відстежувати зміни рівня кортизолу в умовах повсякденного життя людини, щоб контролювати рівень стресу і не допустити хронічного виснаження.

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Пристрій точно відстежує рівень стресу

Діагностику забезпечують біосенсори, розміром тонше за людську волосину.

При тестуванні наносенсорів на 65 зразках крові вченим вдалося виявити молекули кортизолу безпосередньо без необхідності використання будь-яких інших молекул. Тест давав точний і надійний результат в режимі реального часу.

Ця технологія дозволить контролювати рівень гормонів і краще справлятися з хронічним запаленням і стресом,

– заявив співавтор роботи Мехді Джаванмард.

Перспектива відкриття

Технологія має потенціал для адаптації до неінвазивного вимірювання кортизолу в таких рідинах, як слина і сеча.

Це означає, що в майбутньому людина зможе контролювати свій емоційний стан за допомогою компактного переносного пристрою і вчасно реагувати на перевантаження.