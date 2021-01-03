Дослідники з Політехнічного університету Валенсії та Університету Валенсії розробили новітню систему. Вона може виявляти вірус SARS-CoV-2 в повітрі.

Пристрій дозволить відстежувати вірус у приміщеннях. Про це повідомили на сайті асоціації університетів Валенсії.

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Особливості нового біосенсора

Як запевнив професор Політехнічного університету Валенсії Анхель Маквейр, нова система заснована на високочутливому масовому біосенсорі. Вона використовує специфічні антитіла, які можуть виявляти вірус SARS-CoV-2 у повітрі.

Під час тестування пристрою в лабораторії дослідники використовували власноруч розроблені вірусоподібні частинки. Вони імітують вірус, але не містять його геному, тобто не є інфекційними. Біосенсор здатний розпізнавати їх як коронавірус за допомогою антитіл, адже вірусоподібні частинки SARS-CoV-2 містять його 4 структурних білків.

Біосенсор оцінювали в лабораторних умовах. Він виявляє вірусоподібні частинки в повітрі в середовищі, яке імітує високий вірусний заряд, подаючи сигнал, пов'язаний з вірусним зарядом, присутнім в атмосфері,

– розповів науковець з Політехнічного університету Валенсії Аугусто Юсте.

Також він додав, що виявивши вірусний заряд на рівні, який може зашкодити здоров'ю людей, він видаватиме попереджувальний сигнал.



Розробники біосенсера / Фото R&I World

Коли пристрій застосують

Прототип біосенсора зараз перебуває на етапі тестування в лікарні. Після випробувань науковці зможуть визначити ефективність пристрою та надати рекомендації щодо його використання. Такий пристрій допоможе відстежувати поширення вірусу:

ресторанах;

шкільних класах;

кінотеатрах тощо.

Також біосенсор планують використовувати у центрах вторинної медичної допомоги. Це робитимуть для того, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.

Яка перспектива розробки

На думку дослідників, така розробка є дуже перспективною. Її можна використовувати як систему попередження зараженню COVID-19 без необхідності проводити ПЛР-тести.

"Наразі немає альтернативних технологій, таких, як ми розробили на рівні прототипу. Найближчим часом розробка може стати вимірювачем вірусів", — додав викладач Політехнічного університету Валенсії Девід Гіменес-Ромеро.