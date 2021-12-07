Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зауважив, що ситуація з підробленими сертифікатами вакцинації показала й проблеми, які є поза межами системи охорони здоров'я – "довідки" робили шахраї, які навіть не були частиною медичної системи.
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Відсторонення лікаря на період розслідування
"По всіх лікарнях, де є кримінальні провадження (щодо підроблених сертифікатів – 24 канал), Міністерство охорони здоров'я робить подання на відсторонення на період розслідування як лікаря, так і головного лікаря", – повідомив Віктор Ляшко.
У Міністерстві намагаються боротися саме зі системністю відповідного правопорушення.
Може лікар допустити помилку, зацікавитись легкими грошима і продати цю довідку. Але якщо у лікарні це було системно і головний лікар чи його заступники про це знали, то не може він обіймати посаду головного лікаря,
– сказав глава МОЗ.
Купити підроблений сертифікат не так просто
Віктор Ляшко зазначив, що з проблемою фальшивих COVID-сертифікатів вдається боротися спільними зусиллями:
- Національної поліції;
- Служби безпеки України;
- кібербезпеки;
- Міністерства охорони здоров'я;
- Міністерства цифрової трансформації.
"Зараз може з'являтись багато повідомлень, що "продам", але купити (підроблений сертифікат – 24 канал) не так просто. До всіх, хто продає, рано чи пізно – а думаю, що рано – і до них дійде, нестимуть кримінальну відповідальність", – сказав глава МОЗ.
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Робота з оцифруванням усіх документів також робить великий крок у подолання проблеми підроблених документів, додав Віктор Ляшко.
Інтерв'ю Віктора Ляшка програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Підроблені сертифікати вакцинації в Україні: останні новини
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