Відстороняють і головного лікаря, – Ляшко про боротьбу з підробленими сертифікатами

Фальшиві сертифікати вакцинації показали проблеми, які існують в системі охорони здоров'я зокрема. Водночас за створення підробки покарали не тільки безпосередніх учасників.

Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зауважив, що ситуація з підробленими сертифікатами вакцинації показала й проблеми, які є поза межами системи охорони здоров'я – "довідки" робили шахраї, які навіть не були частиною медичної системи.

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Відсторонення лікаря на період розслідування

"По всіх лікарнях, де є кримінальні провадження (щодо підроблених сертифікатів – 24 канал), Міністерство охорони здоров'я робить подання на відсторонення на період розслідування як лікаря, так і головного лікаря", – повідомив Віктор Ляшко.

У Міністерстві намагаються боротися саме зі системністю відповідного правопорушення.

Може лікар допустити помилку, зацікавитись легкими грошима і продати цю довідку. Але якщо у лікарні це було системно і головний лікар чи його заступники про це знали, то не може він обіймати посаду головного лікаря,

– сказав глава МОЗ.

Купити підроблений сертифікат не так просто

Віктор Ляшко зазначив, що з проблемою фальшивих COVID-сертифікатів вдається боротися спільними зусиллями:

Національної поліції;

Служби безпеки України;

кібербезпеки;

Міністерства охорони здоров'я;

Міністерства цифрової трансформації.

"Зараз може з'являтись багато повідомлень, що "продам", але купити (підроблений сертифікат – 24 канал) не так просто. До всіх, хто продає, рано чи пізно – а думаю, що рано – і до них дійде, нестимуть кримінальну відповідальність", – сказав глава МОЗ.

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Робота з оцифруванням усіх документів також робить великий крок у подолання проблеми підроблених документів, додав Віктор Ляшко.

Інтерв'ю Віктора Ляшка програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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