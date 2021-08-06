Репродуктивний вік можна продовжити
Жінки переживають менопаузу в різному віці, що передбачає завершення репродуктивної функції. Міжнародна група вчених вивчала генетичні механізми, що асоціюються з настанням менопаузи і виявила нові гени, які регулюють завершення репродуктивної функції.
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Деталі дослідження
У дослідженні проаналізували дані сотень тисяч жінок європейського і азіатського походження. Вчені виявили, що більшість з виявлених генів також пов'язані з процесами відновлення ДНК і активні з моменту народження, коли власне створюються запаси яйцеклітин.
Вчені відкрили нові гени
Серед усіх кандидатів вчені виділили 2 гени, які виявилися найбільш перспективними мішенями для майбутнього лікування.
Зокрема, у мишей придушення гена CHEK2 і підвищена експресія гена CHEK1 привела до збільшення тривалості репродуктивної функції на 25%,
– йдеться у дослідженні.
Як продовжити репродуктивний період
Коли вчені проаналізували вплив цих генів на організм жінок, виявилося, що відсутність CHEK2 збільшує період репродукції в середньому на 3,5 року.
Перспектива відкриття
Нові результати можуть слугувати базою для оцінки ризиків ранньої менопаузи у жінок, а також дають краще розуміння біологічних процесів, які беруть участь в репродуктивному старінні.