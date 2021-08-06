Відтермінувати менопаузу: знайшли гени, які продовжують репродуктивний вік

Вчені ідентифікували нові генетичні варіанти, пов'язані зі збільшенням тривалості репродуктивного періоду. Доклінічні експерименти показали, що цими генами можна керувати. Наприклад, їх придушення збільшило тривалість репродуктивного періоду у самок мишей на 25%.

Репродуктивний вік можна продовжити

Жінки переживають менопаузу в різному віці, що передбачає завершення репродуктивної функції. Міжнародна група вчених вивчала генетичні механізми, що асоціюються з настанням менопаузи і виявила нові гени, які регулюють завершення репродуктивної функції.

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Деталі дослідження

Досі було відомо про наявність 60 генетичних варіантів, які впливають на тривалість репродуктивної функції. Тепер же вчені розшили їх до 290 і виділили найбільш ключових гравців.

У дослідженні проаналізували дані сотень тисяч жінок європейського і азіатського походження. Вчені виявили, що більшість з виявлених генів також пов'язані з процесами відновлення ДНК і активні з моменту народження, коли власне створюються запаси яйцеклітин.

Вчені відкрили нові гени

Довідка: в організмі жінки є певний запас яйцеклітин, який вона витрачає впродовж життя. Їх виснаження призводить до менопаузи.

Серед усіх кандидатів вчені виділили 2 гени, які виявилися найбільш перспективними мішенями для майбутнього лікування.

Зокрема, у мишей придушення гена CHEK2 і підвищена експресія гена CHEK1 привела до збільшення тривалості репродуктивної функції на 25%,

– йдеться у дослідженні.

Як продовжити репродуктивний період

Коли вчені проаналізували вплив цих генів на організм жінок, виявилося, що відсутність CHEK2 збільшує період репродукції в середньому на 3,5 року.

Перспектива відкриття

Нові результати можуть слугувати базою для оцінки ризиків ранньої менопаузи у жінок, а також дають краще розуміння біологічних процесів, які беруть участь в репродуктивному старінні.