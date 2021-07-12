Втім, група дослідників з Інституту поведінкових наук Університету Радбауд у Нідерландах провела експеримент. Вони виявили, що використання смартфонів впливає на загальне самопочуття. Особливо, на роботі.

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Деталі експерименту зі смартфонами

Дослідники зауважили, що багато людей використовують свої смартфони під час роботи для коротких перерв.

Щоби з'ясувати, як це впливає на загальне самопочуття, залучили 83 кандидатів наук.

Кожного попросили повідомляти про рівень нудьги і втоми кожну годину під час роботи.

У всіх також був додаток, який фіксував загальний екранний час.

Несподівані результати

Так, вчені змогли відстежити, як добровольці використовують свої телефони, щоби впоратися з нудьгою або втомою. Вони з'ясували – ті, хто час від часу відволікався, щоби поскролити в телефоні – ще більше нудьгували та втомлювались.



Перерви на соцмережі не позбавляють від нудьги / Фото Pexels

Як позбутися втоми

Ці результати показують, що працівникам необхідно розглянути альтернативи, щоби покращити свій стан. Найкраще підійде зміна діяльності.

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Разом із тим, попередні дослідження кажуть, що іноді нудьгу можна полегшити, займаючись тим, що приносить радість. Навіть, якщо без телефону ніяк – покращити настрій може, наприклад, перегляд фотографій близьких, а не бездумне прокручування стрічки в соцмережах.