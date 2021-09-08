Виходить термін придатності: у МОЗ назвали 2 вакцини, які використовуватимуть в пріоритеті

В Україні є COVID-вакцини, термін придатності яких закінчується вже восени цього року. Міністерство охорони здоров'я планує максимально ефективно їх використовувати. У відомстві наголосили, що препаратами, термін придатності яких минув, в країні не вакцинуватимуть.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін наголосив, що жодна вакцина з вичерпаним терміном придатності не буде використана на території України.

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У яких вакцин закінчується термін придатності

За даними санлікаря, у жовтні-листопаді збігає термін застосування для близько 3 мільйон доз AstraZeneca на обласних складах

А також близько 1,1 мільйона вакцини Pfizer, яка має термін придатності до кінця листопада, до кінця грудня.

У середньому Україна робить 120-150 тис. щеплень протягом однієї доби і близько мільйона протягом тижня. Тому це кількість реально використовувати до кінця терміну придатності,

– наголосив Ігор Кузин.

МОЗ перерозподілить вакцини між регіонами

Вакцини будуть перерозподіляти між регіонами, щоб максимально не втратити жодної дози.

Якщо в якомусь регіоні вакцина має ризик бути невикористаної до кінцевого терміну зберігання, вона розподіляється в ті регіони, де вона використовується більш активно,

– пояснив Ігор Кузін.

Жодна вакцина з вичерпаним терміном придатності не буде використана на території України. Водночас першими використовуватимуть в країні саме ті вакцини, термін придатності яких добігає кінця.

Відтак, зрозуміло, що найближчим часом в Україні будуть вакцинувати від коронавірусу препаратами від AstraZeneca і Pfizer.

Актуально про вакцинацію в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 073 041 щеплення.

Тобто, фактично очільник МОЗ Віктор Ляшко виконав обіцянку вакцинувати проти коронавірусу 5 мільйонів українців за літо, щоправда, із затримкою у тиждень. пояснив це міністр тим, що державні свята вплинули на темпи вакцинації.

Щеплення проводять препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca, Janssen від Johnson & Johnson, Moderna. Усі вони визнані ВООЗ.

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