Чи виходить Україна на пік COVID-19: що кажуть експерти

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна передуває у піковій зоні епідемії коронавірусу, після чого захворюваність почне поступово знижуватися. Однак експерти з оцінками та прогнозами обережніші.

Українці продовжують хворіти на коронавірус. Показники останніх тижнів залишаються невтішними.

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Прогнози експертів щодо піку коронавірусу

У Київській школі економіки наразі не змінюють своїх попередніх прогнозів: максимальне навантаження на медичну систему та пік захворюваності очікуються у першій половині – середині листопада.

Однак, за словами керівника Центру економіки охорони здоров'я КШЕ Юрія Ганіченка, все ще актуальною є загроза того, що показники знову підуть нагору.

Водночас співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк заявив, що цього тижня країна може вийти на плато захворюваності.

За словами експерта, може бути дві причини того, що епідемічні показники припинили зростання:

країна перебуває на піку хвилі або наблизилася до неї,

медична система не справляється з напливом хворих через нестачу ліжок, кисню та ресурсу медичного персоналу.

Ковтонюк припустив, що зростає також кількість смертей, які трапляються поза лікарнями. "Ймовірно, ми фіксуватимемо набагато більше смертей у цей період пізніше, коли отримаємо дані про надмірну смертність", – додав експерт.

Нагадаємо, днями у МОЗ заявили, Україна вже вийшла на пік захворюваності COVID-19.

Пік COVID-19 в Україні: що каже МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 5 листопада повідомив, що за показниками Україна перебуває на піку хвилі коронавірусу, а надалі захворюваність падатиме.

Швидкість проходження піку, вважає глава МОЗ, залежатиме від того, чи будуть українці дотримуватися карантинних обмежень і наскільки швидко будуть вакцинуватися.