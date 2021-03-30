Викидень або мимовільний аборт відбувається в 12-24% випадках вагітності. Відомо, що у таких жінок підвищений ризик розвитку гіпертонії, серцево-судинних захворювань і діабету другого типу, проте в новому дослідженні вчені виявили ще одну загрозу для цієї групи пацієнток.

Як відбувалося дослідження

Це перше велике дослідження, в якому вивчається зв'язок між мимовільним абортом і ризиком ранньої смерті у жінок. Групи американських вчених проаналізувала дані про більш ніж 101 тисяча медсестер, які брали участь у масштабному дослідженні здоров'я жінок репродуктивного віку з 1993 по 2017 роки.

Також на тему: Довели, що вакцинації проти коронавірусу безпечна та ефективна для вагітних

Під час наглядового періоду учасниці кожні два роки заповнювали анкети, в яких відповідали на питання про стан здоров'я, спосіб життя, а також про вагітність та його результати. У цій групі було 25,6% жінок, у яких стався хоча б один викидень.

Всього за 24 роки спостережень було зареєстровано 2936 випадків передчасної смерті серед учасниць, в тому числі 1 346 від раку і 269 – від серцево-судинних захворювань. В цілому, показники смертності від усіх причин можна було порівняти для жінок з викиднем в анамнезі та без нього, але були вище у тих, хто переніс три та більше мимовільних абортів. У групі ризику також опинилися жінки, у яких перший викидень трапився до 24 років, тобто на початку репродуктивного віку.

Як викидень пов'язаний з передчасною смертю

Після коригування даних з урахуванням різних факторів, таких як спосіб життя і харчування, вчені виявили, що у жінок, які перенесли викидень:

Ймовірність передчасної смерті в середньому вища на 19% в порівнянні з їхніми однолітками без викидня в анамнезі.

Найсильнішим виявився зв'язок між викиднем і ризиком передчасної смерті від серцево-судинних захворювань – на 48%.

Разом з тим аналіз даних не виявив взаємозв'язку мимовільного аборту з підвищеною ймовірністю смерті від раку.

Чому виникає зв'язок

Оскільки це наглядове дослідження, вчені не можуть назвати точні причини цього феномену. На їхню думку, мимовільний аборт може бути раннім маркером серйозних проблем зі здоров'ям у жінок.