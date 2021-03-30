Викидень пов'язаний з ризиком передчасної смерті

Джерело:BMJ
Викидень або мимовільний аборт відбувається в 12-24% випадках вагітності. Відомо, що у таких жінок підвищений ризик розвитку гіпертонії, серцево-судинних захворювань і діабету другого типу, проте в новому дослідженні вчені виявили ще одну загрозу для цієї групи пацієнток.
Це перше велике дослідження, в якому вивчається зв'язок між мимовільним абортом і ризиком ранньої смерті у жінок. Групи американських вчених проаналізувала дані про більш ніж 101 тисяча медсестер, які брали участь у масштабному дослідженні здоров'я жінок репродуктивного віку з 1993 по 2017 роки.
Також на тему: Довели, що вакцинації проти коронавірусу безпечна та ефективна для вагітних
Під час наглядового періоду учасниці кожні два роки заповнювали анкети, в яких відповідали на питання про стан здоров'я, спосіб життя, а також про вагітність та його результати. У цій групі було 25,6% жінок, у яких стався хоча б один викидень.
Всього за 24 роки спостережень було зареєстровано 2936 випадків передчасної смерті серед учасниць, в тому числі 1 346 від раку і 269 – від серцево-судинних захворювань. В цілому, показники смертності від усіх причин можна було порівняти для жінок з викиднем в анамнезі та без нього, але були вище у тих, хто переніс три та більше мимовільних абортів. У групі ризику також опинилися жінки, у яких перший викидень трапився до 24 років, тобто на початку репродуктивного віку.
Після коригування даних з урахуванням різних факторів, таких як спосіб життя і харчування, вчені виявили, що у жінок, які перенесли викидень:
Оскільки це наглядове дослідження, вчені не можуть назвати точні причини цього феномену. На їхню думку, мимовільний аборт може бути раннім маркером серйозних проблем зі здоров'ям у жінок.